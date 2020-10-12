В Крыму растет количество бродячих собак

Самое надежное решение проблемы - приюты для собак, но они переполнены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях все чаще мелькают посты крымских пользователей о нападениях бродячих псов, а также просьбы решить вопрос с недружелюбными четвероногими «друзьями», сообщает ForPost.

Неудачное знакомство с бездомной собакой произошло в Феодосии: там без ноги чуть не остался местный житель. На свору бродячих псов также пожаловался житель Симферополя, потребовав у мэрии избавить улицу от агрессивных зверей.

Однако закон «Об ответственном обращении с животными» собак усыплять запрещает, «живодерам» же грозит уголовная ответственность. Бродячих песиков нужно либо стерилизовать, либо отправлять в приют.

При этом стерилизация не может гарантировать стопроцентного результата: собаки могут быть агрессивны не только из-за инстинкта продолжения рода.

- Помимо этого, у них еще срабатывает инстинкт защиты территории. Стерилизация не гарантирует того, что собака не будет агрессивной после, - отметил кандидат биологических наук Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Сергей Леонов.

Он также добавил, что самым надежным решением проблемы - обеспечить бездомных собак приютами. На данный момент в Симферополе их два, в одном из которых уже нет мест, а другой еще даже не достроен.

По мнению руководительницы общественной организации «Верный друг» Людмилы Милованова, источник зла – недобросовестность хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу. Активистка предлагает штрафовать безответственных владельцев, избавляющихся от надоевших любимцев таким образом.

- Нужно вести учет домашних питомцев, регистрировать их и приписывать к владельцам. Таким образом, если владелец выставит животное на улицу, его можно будет привлечь к ответственности, - сказала она.

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