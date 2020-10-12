В Симферополе и Севастополе 13 октября частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Набережная 60-летия СССР, 67

ул. Генерала Родионова, 49/2, 49Б/3А (нечет);

ул. Космодемьянской Зои, 12-22, 2/55-10 (чет), 1/53-7 (нечет);

ул. Симферопольская, 22-50 (чет), 13-43 (нечет);

ул. Кошевого Олега, 32-64 (чет), 31-83 (нечет);

ул. Носенко, 70, 79; ул. Жидкова, 70/1-72 (чет), 55;

ул. Коммунальная, 20-22(чет), 1-27а(нечет); ул. Полигонная, 50-68(чет), 49-79(нечет);

СОТ Таврида, СТ Фотон, СТ Сигнал, СТ Связист,

СТ Источник

СЕВАСТОПОЛЬ с 7.45 до 8.00

с 16.45 до 17.00

район Балаклавы: кратковременно обесточивание потребителей, получающие электроснабжение от ПС-20

с 9.00 до 17.00

ул. Льва Толстого, 13-19,23-29,6,20,24-28;

ул. Рябова 54-Б;

ул. Гоголя 21,25,27;

пер. Язоновский 8,1;

пер. Панорамный 4,3-А,5-А,1-13;

ул. Академика Крылова 2-а,2,4,7-а,7,9;

ул. 4 Бастионная 7-23;

ул. Николая Музыки 44-48,62-66;

ул. Киевская 6-14,21-25,31-35;

ул. Коммунистическая 9-15;

ул. Адмирала Азарова 9-13,17-25;

ул. Сафронова 5-А

с 8.00 до 17.00

ул. Генерала Хрюкина, 8-А,8-Б,10,10-А,12,14;

пр. Генерала Острякова, 4,4-а,6,6-а,6-б,135,139,139-а,145

село Полюшко: ул. Виноградная 1-22, ул. Луговая 2,2-а, ул. Сумская 1-28

село Вишневое: ул. Верхняя 1-13(нечет),2,3-а,6,12,17,19,26,28(чет), ул. Дружбы 1-25(нечет),2-6(чет),10,24-28(чет),32,43,45,57,60, ул. Мира 1-17,19,21(нечет),23-57(нечет),34-44(чет), ул. Яны-Эль 6,13, ул. Амет-Хана Султана 1,2,3,4,7-11(нечет),8,16, ул. Подгорная 1-29,3-а, пер. Дружбы 4,6, ул. Качинская 1-60, ул. Киселева 1-32, ул. Новая 1-23, 25-33, ул. Угловая 1, ул. Садовая 1-10,11-19(нечет),12-28(чет), ул. Заречная 1-14.

село Орловка: ул. Качинское шоссе 1-25(нечет),1-а,1-б,1-в,3-а, ул. Клубная 1-27(нечет),2,10,19-А,19-Б, ул. Дорожная 1-16,19-25(нечет),26, ул. Пионерская 1-28(чет),2/1,25-37(нечет),36, ул. Приморская 1-17(нечет),21-55(нечет),2-48(чет),17-а,20/1,72/1, пер. Школьный 1-10, пер. Дорожный 3,3-а,7, ул. Школьная 1-7,2,3,6-А,11-35(нечет),14-а,16-а,18-а

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