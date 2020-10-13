Погода в Крыму на 13 октября: переменная облачность и тепло до +28

День будет сухой и теплый.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 октября на Крымском полуострове комфортный осенний день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха до +25°.
Температура воды в Черном море + 20°…22°.
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