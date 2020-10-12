Похолодание и дожди: Какая погода ждет крымчан в конце недели

На выходных температура понизится до 15 градусов Фото: Архив "КП"

Резкое похолодание и дожди придут на полуостров в конце этой недели – 17-18 октября, сообщили в Крымском гидрометцентре.

Пока в Крыму хозяйничает пятый месяц лета, осень медленно, но верно подступает. Уже на выходных на полуострове пройдет активный холодный раздел, из-за которого температура понизится до 15-20 градусов. Также в эти дни синоптики прогнозируют умеренный дождь.

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