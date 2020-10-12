В Крыму во время аварии погиб водитель легковушки

На крымской трассе столкнулись легковушка и автобус, есть погибшие. Фото: официальный сайт МВД по Крыму.

В Красногвардейском районе водитель автомобиля марки KIA Rio разбился во время аварии, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Ранним утром 11 октября мужчина ехал на иномарке из Джанкоя в Симферополь по федеральной трассе, но в один момент он не справился с управлением и вырулил на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом ПАЗ.

Водитель KIA скончался до того, как приехала бригада скорой помощи. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

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