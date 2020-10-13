Ялта и Севастополь попали топ-10 лучших городов для туризма

Ялта пользуется популярностью у отдыхающих.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подвели итоги опроса пользователей социальных сетей и выяснили, какой город они хотели премировать за туристическую привлекательность.
- Почти половина туристов готовы отдать престижную туристическую премию Санкт-Петербургу. Затем следует Ялта, а на третьем месте - Сочи, 11.04%, - сообщили аналитики.
Топ-10 городов России, достойных престижной туристической премии (данные опроса пользователей соцсетей в процентах):
Санкт-Петербург, 40.26
Ялта, 13.64
Сочи, 11.04
Казань, 10.39
Севастополь, 9.74
Калининград, 7.14
Москва, 3.25
Геленджик, 3.25
Владивосток, 0.65
Уфа, 0.65
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