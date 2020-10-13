Ялта и Севастополь попали топ-10 лучших городов для туризма

Ялта пользуется популярностью у отдыхающих. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru подвели итоги опроса пользователей социальных сетей и выяснили, какой город они хотели премировать за туристическую привлекательность.

- Почти половина туристов готовы отдать престижную туристическую премию Санкт-Петербургу. Затем следует Ялта, а на третьем месте - Сочи, 11.04%, - сообщили аналитики.

Топ-10 городов России, достойных престижной туристической премии (данные опроса пользователей соцсетей в процентах):

Санкт-Петербург, 40.26

Ялта, 13.64

Сочи, 11.04

Казань, 10.39

Севастополь, 9.74

Калининград, 7.14

Москва, 3.25

Геленджик, 3.25

Владивосток, 0.65

Уфа, 0.65

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