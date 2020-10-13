В Феодосии из горящей квартиры вытащили мужчину

Из пожара в многоквартирном доме Феодосии вытащили мужчину. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В одном из многоквартирных домов Феодосии горела квартира на первом этаже. Во время ликвидации возгорания спасли мужчину.

О том, что на первом этаже многоквартирного дома по улице Симферопольское шоссе горит квартира, в пожарную службу очевидцы сообщили ранним утром 12 октября. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада пожарников.

По прибытии выяснилось, что пожар начался в комнате – горел деревянный пол. Причина возгорания пока неизвестна, сообщает Крым 24 со ссылкой на пресс-службу МЧС по Крыму.

Во время тушения из горящей квартиры вытащили 46-летнего мужчину. Пострадавшего передали врачам, которые оказали ему первую медпомощь. Пожар на площади 1 квадратный метр потушили в 6.50.

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