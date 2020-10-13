В Крыму за сентябрь снизились цены на фрукты и цитрусовые

В Крыму овощи стали дешевле на 4%. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму за сентябрь подешевели фрукты и цитрусовые на 8,5%. Снижение стоимости отмечается также на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель – на 6,3%, овощи – на 4%, и муку – на 0,2%.

- В Крыму темп роста цен на продовольственные товары один из низких в сравнении с другими субъектами Южного федерального округа, - сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Крыма со ссылкой на замминистра промышленной политики Яна Латышева.

Напомним, жители Крыма жаловались на необоснованное взвинчивание цен на продукты с витамином C.

Так, за килограмм свежего корня имбиря покупатель мог отдать 350-400 рублей. А килограмм лимонов можно было приобрести за 140-180 рублей.

При этом продавцы крымских рынков утверждали: повышения нет, стоимость продуктов с витамином C осталась на том же уровне.

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