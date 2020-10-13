В Крыму за сутки выявили 158 случаев заражения COVID-19

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 158 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 158 человек. Из них 128 зараженных пришли в больницу сами, почувствовав себя хуже. Еще 30 выявили среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6168 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 5064 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма в соцсетях.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму болезнь успешно побороли 3533 местных жителя. При этом за этот же период 91 COVID-положительный пациент скончался. За сутки в лабораториях провели 2975 тестов на коронавирус.

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