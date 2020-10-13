В Крыму за сутки скончалось еще 2 зараженных COVID-19 пациента. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за сутки умерло еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, число умерших COVID-положительных пациентов достигло 93 человек.

Напомним, в Крыму за сутки выявили 158 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией. 128 человек самостоятельно обратились к врачу за помощью, почувствовав неладное. Еще 30 нашли среди контактировавших с ранее зараженными людьми.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму болезнь успешно побороли 3533 человека. За сутки в лабораториях обследовали 2975 человек на коронавирус.

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