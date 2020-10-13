Крымские власти пока не планируют вводить ограничения для туристов

Крымские власти пока не планируют вводить ограничений для туристов. Фото: Архив "КП"

Ограничений для туристов из-за роста числа заболевших COVID-19 крымские власти вводить пока не собираются.

- На данный момент не обсуждается. Действуют те же правила, которые существуют для всех. При поступлении в санаторно-курортное учреждение нужно иметь справку об эпидокружении. Хотя некоторые объекты размещения имеют право проводить тестирование гостей, - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в прямом эфире телеканала Россия 24.

Министр также добавил, что курортный сезон, несмотря на пандемию, прошел успешно. Так, в июле этого года в Крым приехало столько же туристов, сколько в июле прошлого.

- Если говорить о турпотоке, то август - плюс 15%, сентябрь - плюс 40% по отношению к 2019 году, который тоже был достаточно успешным. Сейчас октябрь, ноябрь и декабрь также бронируется достаточно активно, - подчеркнул Волченко.

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