В одной из воинских частей Крыма застрелили молодого военнослужащего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воинской части села Перевального на выходных разыгралась трагедия: молодого военнослужащего застрелил старший по званию сослуживец, сообщает ForPost.

- Моего сына больше нет. Ему было 22 года, его застрелил старший по званию, одним выстрелом в голову. Все это произошло в воинской части. Он так хотел быть военным. Не пускайте сыновей в армию. Сейчас идет следствие, - поделилась трагедией в социальных сетях мать погибшего Алена Боровских.

Причина произошедшего пока неизвестна.

- Делом занимается военное следственное управление ЧФ. Пока других подробностей открыть не можем, - отметили в командовании Черноморского флота России и добавили, что погибший проходил службу по контракту.

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