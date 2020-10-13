Жителям Крыма разрешили иметь скважину без лицензии для полива огорода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям Крыма, желающим иметь во дворе скважину для полива огорода и других бытовых нужд, не нужна лицензия для ее бурения. Но она должна соответствовать тем критериям, которые заявлены в законодательстве о недрах.

- Это не должна быть вода централизованного водоснабжения. Владелец скважины должен ее использовать только для собственных нужд, для бытовых нужд и целей, - уточнила начальник управления регулирования недропользования министерства экологии и природных ресурсов РК Ольга Гончарова, слова которой приводит Крым 24.

Если же воду из скважины используют для предпринимательства, то лицензия необходима, добавила она.

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