Новые ограничения по COVID-19 не скажутся на крымском бизнесе. Фото: пресс-служба Минфина РК.

На работе предпринимателей ужесточение профилактических мер не скажется. Ограничения будут больше касаться проведения массовых мероприятий.

- Я думаю, никаких новых ограничений, связанных с пандемий, не будет. Крым не рассматривает и не просчитывает сейчас ситуацию закрытия бизнеса, - подчеркнула министр финансов Крыма Ирина Кивико, слова которой приводит Крымское информационное агентство.

Напомним, крымские власти пока также не собираются из-за роста числа заболевших COVID-19 вводить ограничений для туристов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50