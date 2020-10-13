В Белогорске введут ограничения на водоснабжение. Фото: Архив "КП"

В Белогорске из-за продолжительной засухи воду будут подавать со сниженным давлением. Ограничения начнут действовать с 14 октября.

- С рабочим давлением вода будет подаваться с 5.30 до 9.00 и с 17.00 до 23.00. В остальное время давление в водопроводной сети будет понижаться, - уточнили в пресс-службе администрации города со ссылкой на ГУП РК «Вода Крыма».

С более подробной информацией, а также графиком подачи воды можно ознакомиться по ссылке.

В пресс-службе администрации также уточнили, что ввод ограничительных мер связан со снижением дебета источника Белогорска – водозабора «Исток».

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