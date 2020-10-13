Абоненты «Крымэнерго» задолжали предприятию почти 90 миллионов рублей. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Абонентов ГУП РК «Крымэнерго», пользовавшихся услугами предприятия в 2019-2020 году нелегально, обязали вернуть долг в 90 миллионов рублей.

- Вынесено 479 судебных решений в пользу ГУП РК "Крымэнерго" о взыскании стоимости неучтенного потребления электрической энергии на общую сумму 89 миллионов 265 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе госпредприятия.

К примеру, житель Симферополя задолжал «Крымэнерго» за электричество 3,7 миллиона рублей. В то же время в Каменке клиент госпредприятия «наворовал» электричества на 2,3 миллиона рублей. Обоих служители Фемиды обязали выплатить всю сумму нанесенного предприятию ущерба.

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