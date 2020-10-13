В Симферополе и Севастополе 14 октября частично отключат электричество

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что начнется ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гавена, 107-111 (нечет); ул. Залесская, 76а; ул. Аральская, 2, 53-57 (нечет)

ул. Жидкова, 38-68а(чет), 37а-63(нечет);

ул. Беспалова, 86, 122а,132-142, 83-97(нечет);

ул. Волошиновых, 26-36(чет), 45-59(нечет);

ул. Народная, 44-64, 66-78(чет), 35-51, 55-63, 79-101(нечет); ул. Носенко, 36-68(чет), 39-61(нечет);

ул. Кошевого Олега, 64-80/2(чет), 85-105(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

ул. Калича 1,5-19,25-А

с 9.00 до 17.00

ул. Супруна 4,8-18;

ул. Адмирала Октябрьского 7-17,8-16;

ул. Очаковцев 33-39,34,46;

ул. Шмидта 6,12-24,7;

ул. Новороссийская 56,62,70-76,63-77;

ул. Батумская 61-83;

ул. Керченская 78,82-102,59,71,77-87;

ул. Кулакова,64-а,46,64,88,41-55

село Терновка: ул. Бахчисарайская 18; ул. Мусы Мамута 10-12,9-13; ул. Студенческая 2-12,52,1-11; ул.Севастопольская 2,6,3,9-13

село Орлиное: ул. Мазурца 2-22; ул. Тополиная 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Ореховая 20-А,4,10-16,20, 15-17,21

с 8.00 до 17.00

ул. Богданова 1-15(нечет),46,51/1,51/2,71;

СТ «Парус-5»;

СТ «Садовод»;

СТ «Горный»,12-16(чет), 71/1,71/3;

ул. Переяславская, 3

село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в,29

Мекензиевы горы: ул. Энергетиков 11,15, пер. Тростниковый 3,10,16, пер. Пасечный 1,2-6(чет),3,10, ул. Пасечная 1,2,2-а,3,7,12,13,18,19, проезд Пасечный 5,9,15,19, ул. Облепиховая 1-21(нечет),2-32(чет),20,24,31/2,35,36,40-54(чет),58,60,74,80, пер. Нарядный 3-7(нечет),4-16(чет), пер. Песенный 3,5,6,10,11,14, ул. Приветливая 2-Б,4-12(чет),7, ул. Ясеневая 10,18,20,49,50-54(чет),53,58,59,65,66,67,76,79,80,82,83,89,92, ул. Крейсерская 3,7,10,17,19,35-43(нечет),47,51,53, пер.Залесный к.756,1-Б,3-13(нечет),4,6, пер.Коробейников 1-а,1-5(нечет),2-б,4-16(чет),11-13(нечет),17(нечет), бул.Гардемаринов 10,17,21,36,40,42,48, пер. Обрядный 2-8(чет), 3,9,11, ул.Тростниковая 1-Б, ул. Гуряна 5,6,10, пр. Кильватерный 1,4,7,13-16, бул. Томаса Макензи 8-12(чет),24,26, пер. Пихтовый 4,8, ул. Богданова 155/1, пер. Слободский 4,7-9,13,14,18, проезд Вельботный 5, ул. Приборострителей 12, 13, ул. Грибная 1-14,31,32, ул. Морских пехотинцев 1-4,6,8, ул. Авангардное шоссе 15-19(нечет),23-31(нечет), ул. Дорожная 2-30(чет), 5,7,11,13,17, 19,23,27-31(нечет), ул. Лесная 1,2-6(чет), ул. Миндальная 4,9,10,17-24,32-44(чет), ул. Мищенко 1-5(нечет),4-16(чет),17,21-А,23-27(нечет),39,51,55, ул. Путейская 2-А,2-48(чет), ул. Центральная 1,6,20,26,29,30,34,40,42,53

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