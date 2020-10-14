Санатории Крыма ставят под угрозу здоровье отдыхающих

Спрос на отдых в Крыму все еще высок. Фото: Архив "КП".
Санатории Крыма нарушают правила эпидбезопасности: в средствах размещения нет рециркуляторов воздуха, про масочный режим и социальную дистанцию сотрудники не слышали.
Нарушителей, которые не устранят замечания в ближайшее время, будут штрафовать и даже закрывать на 90 дней, пообещал Вадим Волченко, министр курортов Крыма.
Контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора будет усилен в связи с высоким спросом на отдых в республики, отмечают в Минкурортов.
- Наша задача не только сделать комфортными отдых и оздоровление в Крыму, но и обеспечить безопасность для гостей и жителей республики, - подчеркнул Волченко.
Более того, ведомство готово оказать поддержку объектам размещения, если у их владельцев возникли сложности с выполнением требований санитарных норм.
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