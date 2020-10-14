Погода в Крыму на 14 октября: осадки и тепло до +23

В Крыму хозяйничает осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 октября на Крымском полуострове слегка похолодает, да и синоптики обещают осадки.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 21…23°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер днем юго-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 21…23°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

Температура воды в Черном море + 20°…22°.

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