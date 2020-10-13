В Крыму назначили руководителя сферы ЖКХ. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Должность руководителя сферы ЖКХ в Крыму заняла вице-премьер Светлана Маслова. Соответствующий документ можно найти на официальном портале правительства Крыма.

- Маслова С. Б. непосредственно направляет, координирует и контролирует деятельность: министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым; инспекции по жилищному надзору Республики Крым, - написано в документе.

Напомним, в 2011-2012 годах Светлана Маслова занимала должность руководителя администрацией Калининграда. Затем она стала вице-президентом компании «Автотор Холдинг».

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