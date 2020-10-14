Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

В «Крымской Розе» не успевают вовремя достроить детский сад

Министр строительства Крыма не видит смысла менять подрядчика
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий
Власти обещают взять объект на контроль.

Власти обещают взять объект на контроль.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство одного из детских садов в микрорайоне «Крымская Роза», что в Симферополе, идет с отставанием на месяц. Объект должны были сдать к началу ноября, но подрядчик срывает сроки.

Как сообщил министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов, в детском саду работает около 50 человек, хотя должно быть больше 100.

По словам Храмова, из пяти детсадов, которые строятся в рамках национального проекта «Демография», этот - самый проблемный.

- Подрядчика («Монолит», - Ред.) менять нет времени,- заключил министр строительства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50