В «Крымской Розе» не успевают вовремя достроить детский сад

Власти обещают взять объект на контроль. Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство одного из детских садов в микрорайоне «Крымская Роза», что в Симферополе, идет с отставанием на месяц. Объект должны были сдать к началу ноября, но подрядчик срывает сроки.

Как сообщил министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов, в детском саду работает около 50 человек, хотя должно быть больше 100.

По словам Храмова, из пяти детсадов, которые строятся в рамках национального проекта «Демография», этот - самый проблемный.

- Подрядчика («Монолит», - Ред.) менять нет времени,- заключил министр строительства.

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