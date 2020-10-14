Оформить социальные пособия жители Крыма могут из дома

Пособия на ребенка продлеваются автоматически. Фото: "Архив "КП".

Крымчане могут оформить социальные пособия через портал государственных и муниципальных услуг. С 12 октября для жителей республики на портале доступна функция оформить заявку на социальную помощь в виде пособия.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда Крыма, пособия на ребенка будут продлены автоматически и в беззаявительном порядке на срок до 1 апреля 2021 года.

Автоматическое продление пособий обусловлено мерами по борьбе с распространением коронавируса, пишет «КИА».

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