Почему налоговые извещения приходят в Крым из Волгограда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие жители Крыма, владеющие автомобилями или землей, не раз задавались вопросом, почему налоговые извещения приходят из Волгограда. Оказалось, в России есть 7 равноправных центра ФКУ «Налог-сервис», печатающих уведомления для всех.

- В 2019 году налоговые документы для физических лиц, проживающих на территории Республики Крым, печатал филиал ФКУ «Налог-сервис» в Волгограде. Доставка корреспонденции осуществлялась ФГУП «Почта России» Волгограда, - уточнил замначальника отдела налогообложения имущества Управления ФНС по Крыму Артем Грудницкий, слова которого приводит Крымская газета.

Если же извещение вовсе не пришло, переживать также не стоит. По словам Грудницокого, в таком случае либо налогоплательщика освободили от уплаты, либо общая сумма налогов не превышает 100 рублей.

Извещение также может не прийти, если человек зарегистрировался в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика», но не сообщил в налоговую инспекцию о том, что нуждается в распечатанном документе.

В остальных случаях стоит обращаться в инспекцию или ближайший МФЦ. Помимо этого, узнать, почему не приходят извещения, можно через запрос в «Личном кабинете» на сайте ФНС.

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