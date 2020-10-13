На затонувшем в годы ВОВ судне «Жан Жорес» нашли останки красноармейцев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

На затонувшем в 1942 году теплоходе «Жан Жорес» водолазы нашли останки двух погибших бойцов красной армии. Кости извлекли из-под ящиков с патронами.

- Останки были переданы представителям региональной историко-патриотической поисковой общественной организации «Ак-Манай», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Помимо этого, с теплохода на поверхность подняли и ликвидировали около 13 тысяч взрывоопасных предметов и почти 29 тысяч патронов.

СПРАВКА КП

В состав Черноморского флота теплоход «Жан Жорес» вошел 27 июля 1941 года. До этого его использовали в качестве товарного судна – перевозили на нем зерно.

Теплоход «погиб смертью храбрых» в январе 1942 году – подорвался на мине по пути в Феодосию. В тот день вместе с судном на дно пошли 40 человек.

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