163 человека за сутки: Статистика коронавируса в Крыму

С начал пандемии в Крыму зарегистрировано больше 6 тысяч заражений. Фото: Архив "КП".

За минувшие сутки в Крыму подтвердили еще 163 случая заражения коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрирован 6 тысяч 331 случай ковида. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ, 5 тысяч 227 случаев выявлены при обращении за медпомощью, 869 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За все время в республике выздоровело 3 тысячи 639 человек, из них 106 за последние сутки.

Всего с начала пандемии в Крыму умерло 93 человека.

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