В Керченском проливе будет патрулировать новый сторожевой корабль

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК

В районе Керченского пролива госграницу Российской Федерации начал охранять новый пограничный сторожевой корабль.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, уже состоялась церемония поднятия флага на корабле «Балаклава». Он будет патрулировать акваторию Азовского и Черного морей в Керченском проливе и обеспечивать безопасность российских субъектов морской экономической деятельности, а также препятствовать незаконному вылову морских обитателей.

Корабль построили на Ярославском судостроительном заводе, а после этого передали на Севастопольский судоремонтный завод «Персей» для постройки. «Балаклаву» спустили на воду в 2018 году. Основные характеристики судна: длина - 50 метров, ширина - 9 метров, скорость хода - до 30 узлов, автономность - 10 суток.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50