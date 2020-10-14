Алушта может обогнать Симферополь по количеству заражений COVID-19.
Фото: Олег УКЛАДОВ
По количеству заражений новой коронавирусной инфекцией Симферополь остается лидером среди крымских городов. По сравнению с прошлой неделей число заболевших стало больше на 53 человека.
Серьезный рост фиксируют также в Алуште – показатели заболеваемости крымской столицы и прибрежного города почти сравнялись.
- По сравнению с прошлой неделей в Алуште количество случаев выросло практически в два раза, - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская во время утреннего заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.
Почти в два раза также увеличилось количество случаев заражения в Евпатории, в 3,5 раза – в Керчи. Отмечают рост заболеваемости в Бахчисарае: с 38-48 случаев резко до 111 человек.
- В Бахчисарае также самая критическая ситуация по регистрации семейных очагов, - уточнила Пеньковская.
Помимо этого, количество случаев заражения выросло в два раза в Джанкойском районе и в полтора раза – в Кировском.
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