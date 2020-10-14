За сутки в Крыму трое человек умерли от коронавируса

Количество смертей от COVID-19 на сегодняшний день составляет 96 Фото: Архив "КП"

Еще трое человек с подтвержденным диагнозом коронавируса скончались за последние сутки, сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.

Таким образом, количество смертей от COVID-19 на сегодняшний день составляет 96. Еще вчера коронавирус унес жизни двух человек.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 6 тысяч 331 случай COVID-19. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ, 5 тысяч 227 случаев выявлены при обращении за медпомощью, 869 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

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