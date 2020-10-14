Сергей Аксенов: курортный сезон не связан с ростом заболеваемости в Крыму

Резкий рост заболеваемости в Крыму не связан с наплывом туристов в курортный сезон. Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал местных жителей не связывать резкий рост заболеваемости с наплывом туристов в курортный сезон.

- Вы видите сами по результату, что как раз во время курортного сезона у нас никаких вспышек не было, - подчеркнул он на утреннем заседании оперштаба.

Летом количество заражений новой коронавирусной инфекцией было небольшим из-за теплой погоды, считает Аксенов.

- Представьте на секунду, что если бы не было курортного сезона, и была бы вторая волна. Когда сидели бы без денег - никто бы не заработал. Поэтому решение о проведении курортного сезона было правильным, - объяснил глава Крыма.

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