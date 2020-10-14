В каких городах республики выявлено наибольшее количество случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев COVID-19 на полуострове стремительно растет Фото: Архив "КП"

Коронавирус продолжает набирать обороты. Как сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, число подтвержденных случаев COVID-19 на полуострове стремительно растет.

Самая сложная ситуация по-прежнему остается в крымской столице. Здесь количество случаев заражения по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 53. От Симферополя не отстает и Алушта: рост заболеваемости в курортном городе увеличился в два раза. Также в 1,8 раза увеличилось число заболевших в Евпатории, отметила Пеньковская.

Кроме того, рост заболеваемости отмечается и в Керчи – по сравнению с прошлой неделей заболевших стало больше в 3,5 раз. В Бахчисарае за неделю коронавирусом заболело 111 человек, раньше их количество не превышало 38-48. В два раза выросли показатели заболеваемости в Джанкойском районе и в полтора раза в Кировском.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, Симферополь, Ялта и Алушта стали лидерами среди городов полуострова по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией.

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