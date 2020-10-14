Крымчане стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор, что их не обслуживают без масок

С 12 мая введен масочный режим в Крыму Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымчане начали жаловаться в Роспотребнадзор на то, что их отказываются обслуживать в магазинах при отсутствии маски. Об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

- Часть населения считает, что это не обосновано и не имеет под собой законных оснований, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. Однако неукоснительное соблюдение рекомендаций и отказ юридических лиц от обслуживания граждан при нарушении масочного режима, который закреплен в указе главы, имеет под собой правовое основание, юридически обоснован и никаких противоречий в нормах действующего законодательства нет, - заявила Пеньковская.

Глава РК Сергей Аксенов отметил, что соблюдать масочный режим необходимо для того, чтобы эпидемиологическая ситуация не ухудшилась.

По его словам, будет контроль, и все принятые меры законны. Глава РК также еще раз напомнил, что обязательно нужно носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте.

- Надо помнить, что человек, заходящий без маски, не уважает всех остальных. Получается так, что ему плевать открыто. Он не нам с вами создает сложности или капризы, он жизнь и здоровье других ставит под угрозу, - отметил Аксенов.

Напомним, что в Крыму был введен режим повышенной готовности по коронавирусу 17 марта. 12 мая был введен масочный режим, а 8 октября Аксенов запретил обслуживать граждан без масок.

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