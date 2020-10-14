В Симферополе иномарка насмерть сбила пешехода. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Симферополе на одной из улиц развернулась трагедия – иномарка сбила насмерть пешехода.

ДТП произошло на пешеходном переходе. 21-летний водитель Chevrolet Lacetti, двигаясь по Киевской улице в сторону Джанкоя, наехал на 50-летнего прохожего, который на красный сигнал светофора переходил дорогу.

Пострадавший скончался на месте. На данный момент проводится проверка, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму.

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