Крымских школьников не переведут на дистанционное обучение

Учебный процесс на сегодняшний день прекращаться не будет Фото: Архив "КП"

Власти Крыма не планируют переводить школьников на дистанционное обучение, несмотря на рост числа заражений коронавирусом на полуострове, сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора отметила, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией по школам все еще остается контролируемой и управляемой, поэтому оснований для введения крайних ограничительных мер - нет.

- Учебный процесс на сегодняшний день прекращаться не будет, - отметила Пеньковская на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Напомним, в крымских школах пока что остается восемь очагов COVID-19, два из которых уже нейтрализованы, а количество закрытых классов на полуострове составляет 18.

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