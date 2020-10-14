В честь годовщины Крымской весны в Севастополе прошла парусная регата. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В Севастополе прошла гонка на парусниках «Русская весна – 2020», посвященная шестой годовщине со дня воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

В мероприятии приняли участие чемпионы и призеры Олимпийских игр, Мира, Европы и России из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Долгопрудного, Мытищ, Ялты, Сак, Симферополя и Чеченской Республики.

В соревнованиях приняли участие и взрослые, и дети. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

На мероприятии присутствовали учредитель регаты – Герой России вице-адмирал Олег Белавенцев, Глава Крыма Сергей Аксенов, президент Федерации парусного спорта Севастополя капитан 1 ранга запаса Валерий Зубков и многие другие. Состязание должно было пройти еще весной, но эпидемия коронавируса поломала все планы, и регату перенесли на октябрь.

В соревнованиях по парусному спорту принимали участие и взрослые, и дети, пишет Крымская газета. Награждение проходило на Графской пристани, и первое место завоевал экипаж Ивана Чехлатого – мастера спорта международного класса, чемпиона Европы, чемпиона Советского Союза, неоднократного чемпиона Украины, а также победителя Кубка Советского Союза. Ему и его команде вручили бронзовый кубок, золотые медали и дипломы.

Награждение победителей проходило на Графской пристани. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Второе место занял экипаж мастера спорта Артура Котлярова. Третье место жюри присудило команде двукратного чемпиона мира, мастера спорта международного класса Олега Кривова.

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