Попавшему в больницу министру топлива Крыма срочно нашли замену

Замминистра топлива и энергетики стал и. о. главы Минтоплива Крыма.
Фото: Архив "КП"
Заместитель министра топлива и энергетики Крыма Олег Петров занял должность исполняющего обязанности главы Минтоплива РК. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правительства региона.
- Возложить временно исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на Петрова Олега Алексеевича, заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым, - написано в документе.
Как стало известно в пресс-службе ведомства, министр Евгений Рукавишников сейчас на больничном.
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