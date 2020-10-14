Попавшему в больницу министру топлива Крыма срочно нашли замену

Замминистра топлива и энергетики стал и. о. главы Минтоплива Крыма. Фото: Архив "КП"

Заместитель министра топлива и энергетики Крыма Олег Петров занял должность исполняющего обязанности главы Минтоплива РК. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте правительства региона.

- Возложить временно исполнение обязанностей министра топлива и энергетики Республики Крым на Петрова Олега Алексеевича, заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым, - написано в документе.

Как стало известно в пресс-службе ведомства, министр Евгений Рукавишников сейчас на больничном.

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