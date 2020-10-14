Когда в Крыму закончится бархатный сезон 2020

Резкое похолодание с обильными осадками в Крыму ожидается в выходные дни. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

До конца рабочей недели в Крыму сохранится тепло. Но вторая половина дня 14 октября «порадует» незначительным понижением температуры – до 20-25 градусов – и небольшими дождями.

- Сегодняшние изменения погоды – результат прохождения над республикой малоактивного холодного фронтального раздела, - уточнила замначальника крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Резкого похолодания с обильными осадками жителям и гостям полуострова стоит ждать в выходные дни, добавила синоптик. По ее словам, 17 и 18 октября над Крымом пройдет уже активный фронтальный раздел.

- Он принесет дожди, местами даже сильные, и значительное понижение температуры воздуха, - подчеркнула Любецкая.

Столбик термометра всю следующую неделю не поднимется выше 15-20 градусов. Ночные же температуры воздуха составят 5-10 градусов, на побережье – даже до 15 градусов. Такой жары, какая была в Крыму в течение этой и прошлой недели, пока ждать не стоит.

Однако какую погоду принесет конец месяца – пока неизвестно.

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