Крымские семьи остались без жилищных сертификатов из-за COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крымские власти приостановили выдачу жилищных сертификатов семьям до 2024 года. Соответствующее распоряжение выложили на официальном сайте Госсовета Крыма.

Решение приняли из-за убытков, которые принесла эпидемия новой коронавирусной инфекции. Так, регион потерял 4,4 миллиарда рублей доходов в бюджет, что не дало выполнить все расходные обязательства.

Дополнительную нагрузку на бюджет Крыма создали иные меры соцподдержки, которые оказали пострадавшим от пандемии. Так, на них выделили 1,7 миллиарда рублей.

- Принятие законопроекта позволит направить денежные средства Республики Крым на принятие иных значимых мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, - уточняется в документе.

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