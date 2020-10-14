В Крыму проведение массовых мероприятий все еще под запретом. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Власти Крыма продолжают ужесточать карантинные меры. Так, в Симферополе ввели запрет на проведение массовых мероприятий.

- В Симферополе прекращены все массовые мероприятия, - сообщила мэр крымской столицы Елена Проценко на утреннем заседании оперштаба, слова которой приводит Крым 24.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что запрет распространяется не только на массовые мероприятия Симферополя.

- Уважаемые руководители органов власти напоминаю, максимально исключить проведение массовых мероприятий. В помещении категорически не проводить, на улице только с небольшим количеством людей и с соблюдением социальной дистанции, - подчеркнул он.

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