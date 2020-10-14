В Симферополе и Севастополе 15 октября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя исчезнет свет, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Жигалиной, 16б; ул. Телегина, 16а

ул. Артиллерийская, 86, 88;

ул. Братская, 66-106(чет), 59-103(нечет);

ул. Интернациональная, 50-54 (чет), 25;

ул. Крылова, 100-130(чет), 107-119(нечет);

ул. Полигонная, 35/122-37(нечет);

ул. Генерала Родионова, 10;

ул. Космодемьянской Зои, 12-22(чет);

ул. Симферопольская, 30-50(чет), 21-43(нечет);

ул. Носенко, 70, 79; ул. Кошевого Олега, 32-64(чет), 31-83(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пл. Пирогова, 2, 6-16;

ул. Пирогова, 2-А, 2-Б, 2-В, 2;

ул. 5-я Бастионная, 1-7;

ул. Льва Толстого, 2, 4, 4-А, 8-16, 18-А;

ул. Генерала Петрова, 4-10;

ул. Одесская, 8;

пр. Генерала Острякова, 2-20;

ул. Олега Кошевого, 2-4, 7-9;

ул. Николая Музыки, 18, 22, 28, 32;

ул. Батумская, 23-41; ул. Бутакова, 12,7-11;

ул. Демидова, 16-18, 11-А, 11;

ул. Керченская, 28, 32-54, 27-51;

ул. Новороссийская, 20, 24-36;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-62, 1-а, 1-б, 3-51;

ул. Драчука, 25-27;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 2-16, 1-5, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45;

ул. Днепровская, 2-28, 1-47;

ул. Кавказская, 2-6, 1-3;

ул. Литейная, 9/2, 11/2, 15;

ул. Малярная, 1-11

село Терновка: ул. Бахчисарайская, 18; ул. Мусы Мамута, 10-12, 9-13; ул. Студенческая, 2-12, 52, 1-11; ул.Севастопольская, 2, 6, 3, 9-13

село Орлиное: ул. Мазурца, 2-22; ул. Тополиная, 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской, 2-14, 7-11; ул. Ореховая, 20-А, 4, 10-16, 20, 15-17, 21

с 8.00 до 17.00

село Колхозное: ул. Горная 1-9(нечет), ул. Колхозная 3-в,4,6,7,7-а,7-б,7-в,29.

ул. Волнистая 8,10,14;

пр. Октябрьской Революции 89,91,93;

ул. Степаняна 1-5(нечет),7/1.

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