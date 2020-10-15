Погода в Крыму на 15 октября: переменная облачность и тепло до +24

В Крыму подходящая погода для прогулок на свежем воздухе.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
В Керчи переменная облачность. Днем без осадков. Ветер днем северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
Температура воды в Черном море +20…22°.
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