Погода в Крыму на 15 октября: переменная облачность и тепло до +24

В Крыму подходящая погода для прогулок на свежем воздухе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 октября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 22…24°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

В Керчи переменная облачность. Днем без осадков. Ветер днем северо-восточный до 10 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

Температура воды в Черном море +20…22°.

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