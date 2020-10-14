В Алуште гость забил хозяина хостела до смерти. Фото: Архив "КП"

Жителю Красногвардейского района грозит до 15 лет тюрьмы за избиение до смерти хозяина хостела в Алуште. Трагедия развернулась в августе 2020 года.

В одной из гостиниц курортного города компания друзей решила расслабиться и скоротать время за выпивкой. Постепенно их общение начало всячески мешать другим постояльцам и привлекать к себе больше внимания, чем нужно. Хозяин заведения неоднократно просил гостей быть тише, но те игнорировали все просьбы.

В какой-то момент одному из компании надоело слушать жалобы владельца, и он решил разобраться с этим. Завязавшаяся перепалка постепенно переросла в драку, во время которой обвиняемый ударил хозяина гостиницы по голове. А когда тот упал на керамическую плитку, продолжил избиение потерпевшего.

После, когда пелена гнева перестала застилать глаза, обвиняемый, поняв, что натворил, попытался скрыться. Но его в скором времени задержали. Во время допроса свою вину он признал.

Дело закрыли и направили в суд для вынесения приговора. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, после которого потерпевший скончался, обвиняемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

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