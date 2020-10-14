«Крымэнерго» возглавил новый руководитель

Игорь Коринь. Фото: Мининформ Кыма.

Игорь Коринь возглавил ГУП «Крымэнерго». До своего назначения он работал на предприятии заместителем гендиректора по инвестициям.

На новую должность Кориня представлял заместитель главы крымского правительства Игорь Михайличенко.

- Игорь Владимирович с 2014 года работает на предприятии, зарекомендовал себя как грамотный специалист, - такими словами вице-премьер охарактеризовал нового гендиректора энергетического предприятия республики.

Напомним, что исполняющим обязанности гендиректора «Крымэнерго» был Виталий Окунев.

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