Виноват Covid-19: В Крыму заморожена программа улучшения жилищных условий

Деньги, как уверяют парламентарии, нужны для борьбы с ковидом. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Выплаты для улучшения жилищных условий семьям с детьми в Крыму заморожены до 2024 года. Решение приняли депутаты парламента республики.

Как объяснили в Министерстве труда Крыма, мера принята в связи с ухудшением эпидобстановки. Деньги нужны на борьбу с коронавирусом.

Прогнозные потери бюджета за 2020 год в связи с пандемией составляют 4,4 миллиарда рублей, что не позволит выполнить расходные обязательства.

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