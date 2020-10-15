Пограничники изъяли у крымчанина коробку с наркотиками

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Крымчанин, житель села Перекоп, незаконно хранил наркотики. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, вещества растительного происхождения мужчина хранил в картонной коробке весом больше 400 граммов.

Эксперты провели исследование и обнаружили, что предоставленный образец принадлежит к наркотическим веществам. Материалы, доказывающие факт осуществления гражданином преступной деятельности, были переданы по подследственности в полицию Армянска.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере).