Коронавирус не отступает: за сутки плюс 171 заболевший в Крыму

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 14 октября зарегистрировали 171 случай коронавируса. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 142 человека обратились за медпомощью, 29 зараженных обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям

Всего с начала пандемии обнаружили 6502 случая коронавируса, 107 из них завезли из-за границы, 128 - из субъектов РФ и выявили по контакту с ними, 5398 случаев обнаружили при обращении за медицинской помощью и по контакту с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при скрининге здорового населения.

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 5504 человека.

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