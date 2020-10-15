Минздрав Крыма рассказал, что делать при подозрении на COVID-19

Если человек заболел коронавирусом, ему лучше выделить отдельную комнату и набор посуды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям и гостям полуострова министр здравоохранения РК Александр Остапенко напомнил простые правила поведения при заражении коронавирусом. Так, при обнаружении симптомов COVID-19 не стоит сломя голову бежать на КТ и заниматься самолечением.

Если у человека поднялась температура, он кашляет, чихает и с трудом дышит, то в первую очередь стоит позвонить в поликлинику и вызвать на дом врача. До прихода специалиста рекомендуется оставаться дома.

При подозрении на коронавирус маску и перчатки лучше вообще не снимать, а дезинфицирующие средства держать как можно ближе к себе. Общение с домашними советуют свести к минимуму: стоит переехать в отдельную комнату с личным набором посуды.

Самолечением и самодиагностикой заниматься не рекомендуется, поскольку лекарства, непрописанные специалистом, могут усугубить состояние.

- Все поликлиники обеспечены противовирусными препаратами, - предупредил Остапенко.

Не даст весомого результата и может даже ухудшить ситуацию прием антибиотиков. То же самое касается и компьютерной томографии легких.

- Сроки и показания к выполнению компьютерной томографии строго регламентированы, а в дебюте заболевания это непоказанная процедура. Более того, лучевая нагрузка при одной компьютерной томографии соответствует от 50 до 350 обыкновенных рентгеновских снимков и может оказать негативное влияние, - объяснил министр здравоохранения Крыма.

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