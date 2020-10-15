Предприятие «Крымавтодор» спаслось от угрозы банкротства. Фото: ГУП РК «Крымавтодор» / Facebook

Предприятие «Крымавтодор» избежало угрозы банкротства и выплатило просроченные задолженности по налогам. Требования Федеральной налоговой службы и заявление в суд потеряли актуальность.

- Предприятие, которое ранее было выбрано одним из единых подрядчиков по ремонту дорог в Крыму, сможет полноценно работать над поставленной задачей, - отметил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он добавил, что налоговая задолженность и другие проблемы предприятия возникли еще при прежнем руководителе.

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