Со скалы в районе Демерджи сорвались два туриста. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В Алуште со скалы сорвались два туриста. Инцидент произошел днем 14 октября в районе горы Демерджи.

Сообщение в службу спасения о том, что два скалолаза из Ялты и Бахчисарайского района скатились с горы, и им нужна помощь, поступило в 12.50. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС».

Пострадавших спасатели нашли недалеко от пещеры МАН – самостоятельно выбраться из труднодоступного места они не могли. С помощью спецоборудования туристов перевезли в село Лавандное, где их передали медикам.

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