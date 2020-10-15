Жертвам керченского стрелка установят памятник в Крыму

В Керчи установят памятник жертвам керченского стрелка. Фото: Архив "КП"

В память погибшим студентам Керченского политехнического техникума 17 октября 2018 года установят памятник, сообщает ForPost.

Трагедия, развернувшаяся в заведении в середине осени два года тому назад, унесла жизни 21 человека. Пострадало тогда же больше 70 человек. Как выяснило следствие, стрельбу и взрыв устроил студент 4-го курса техникума Владислав Росляков. После расстрела преподавателей, студентов и сотрудников колледжа он покончил с собой в библиотеке.

На данный момент установили четыре монумента. А на надгробных плитах высекли эпитафии со словами любви и скорби родственников и друзей. Помимо этого, въезд на городское кладбище сейчас асфальтируют дорожные службы. На самом кладбище похоронили девять студентов, погибших в техникуме.

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