В ковидном госпитале Крыма умерла роженица с ребенком

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В симферопольской 7-й горбольнице, где проходят лечение больные с коронавирусом, погибла роженица. Ее ребенок скончался спустя несколько дней. Информация о трагедии появилась в соцсетях.

Анонимы рассказали, что женщина ждала третьего ребенка, ей сделали кесарево сечение, но роженица скончалась прямо на операционном столе. Также сообщается, что у погибшей было 90% поражения легких. А до того, как роженица попала в 7-ю горбольницу, она лежала в Перинатальном центре Симферополя, где могла заразить персонал поликлиники.

В министерстве здравоохранения Крыма сообщили, что проводится проверка качества оказанной в амбулаторных и стационарных условиях помощи пациентке.

Также, по данным Минздрава, в крымском отделении Роспотребнадзора провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко».

- По результату проведенной проверки нарушения в части организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не выявлены, - уточнили в министерстве здравоохранения Крыма.

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